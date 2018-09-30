30.09.2018, 22:00

Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН

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Deutsche Welle
EST
Angela Merkel
Angela MerkelFoto: Ilmar Saabas

ООН нуждается в реформе, однако прежде чем что-то разрушить, необходимо создать новое, заявила немецкий канцлер. Таким образом она ответила на обвинения Дональда Трампа в отношении ООН.

Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила за дальнейшее развитие и сохранение ООН. Об этом она заявила в воскресенье, 30 сентября, передает dpa. Таким образом она ответила на критику Дональда Трампа в отношении этой организации.

"Конечно, ООН далека от идеала, конечно, мы уже много лет хотим реформы Совета Безопасности. Но разрушать что-то прежде, чем создано новое — пожароопасно", — заявила Меркель. Такая ситуация могла мы разрушить мировой порядок "быстрее, чем мы можем себе представить", добавила канцлер.

Национальные интересы США важнее всего для Трампа

Меркель заявила это в контексте выступления американского президента в ООН во вторник, 25 сентября. Тогда он сказал, что национальные интересы США важнее мирового порядка. "Мы отвергаем идеологию глобализации и предпочитаем доктрину патриотизма", — заявил Трамп. Эксперты отметили пренебрежительное отношение президента США к ООН.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также в ответ на выступление Трампа заявил, что "между многосторонностью и суверенитетом нет противоречия, скорее, наоборот, в мире, стоящем перед гигантскими глобальными проблемами, суверенитет можно сохранить лишь через сотрудничество". Мас также призвал к реформе ООН.

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