20.07.2018, 15:30

Меркель посоветовала Трампу и Путину чаще встречаться

 (16)
Интерфакс
EST 3
Angela Merkel
Angela MerkelFoto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет приветствовать любую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если он говорят друг с другом — это всегда хорошо", — сказала Меркель на своей ежегодной летней пресс-конференции.

По ее словам, такие контакты должны происходить чаще.

"По-моему, с 2015 года президент России не был в Америке, это ненормально", — добавила канцлер.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в понедельник 16 июля, встретившись в Хельсинки. После этого Белый дом сообщил, что американский лидер приглашает российского коллегу в Вашингтон.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советнице министра Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

20.07.2018
Посетившая сегодня отделение экстренной медицины Вильяндиской больницы женщина рассказала о том, как прибывшую туда же советницу министра государственного управления Марику Лиллеметс приняли за пять минут, в то время как она и ее бабушка были вынуждены сидеть там часами.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Ужин на небесах! Dinner in the sky предлагает гостям экстрасенсорную охрану и возможность пощекотать нервы

20.07.2018
Dinner in the sky — это уникальный проект, благодаря которому все желающие могут поужинать на небесах. Специальная конструкция поднимает гостей на высоту 50 метров над землей, где помимо вкусной еды гостей ждут великолепный вид и живая музыка.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей

20.07.2018
Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.
Подробнее

ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии

20.07.2018
"Новая газета" опубликовала 10-минутную видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенного в ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €

Пентус-Розиманнус предупреждает, что в выборы в Рийгикогу могут вмешаться извне

20.07.2018
Комиссия по иностранным делам решила составить рапорт, который рассмотрит атаки на демократические выборы в западных странах за последние годы, а также оборонные возможности государств, отражавших атаки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО читателя Delfi: На стене пляжного здания в Одессе красуется объявление о продаже амфетамина

20.07.2018
Читатель Delfi прислал фотографию, сделанную прямо на одесском пляже Аркадия. Желающим приобрести амфетамин предлагается поднять трубку и позвонить по указанному номеру.
Подробнее

”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

20.07.2018
Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

20.07.2018
Керсти Керстна-Вакс — судья по гражданским делам и председатель Тартуского окружного суда. По словам судьи с многолетним стажем, нынешняя система алиментов не всегда покрывает потребности ребенка. Одним родителям действительно тяжело финансово поддерживать своих детей, а другие пытаются скрыть свой доход, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее