Меркель подтвердила отказ от выдвижения на пост канцлера

Меркель заявила, что была разочарована результатами парламентских выборов, на которых ее партия показала слабый результат. По ее словам, результаты выборов должны стать поворотной точкой в развитии правительства, которое ”утратило доверие”.

Меркель подчеркнула, что считает необходимым ”перевернуть новую страницу” и что она не планирует занимать каких-либо политических должностей после 2021 года.