29.10.2018, 17:00

Меркель подтвердила отказ от выдвижения на пост канцлера

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Gazeta.ru
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Angela Merkel
Angela MerkelFoto: DAVID W CERNY, REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, а также не планирует участвовать в выборах в бундестаг и на другие политические посты, передает Reuters.

Меркель заявила, что была разочарована результатами парламентских выборов, на которых ее партия показала слабый результат. По ее словам, результаты выборов должны стать поворотной точкой в развитии правительства, которое ”утратило доверие”.

Меркель подчеркнула, что считает необходимым ”перевернуть новую страницу” и что она не планирует занимать каких-либо политических должностей после 2021 года.

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