Меркель поддержала удвоение квоты ЕС на беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала идею увеличения квоты ежегодно распределяемых в странах ЕС легальных беженцев с 20 тысяч до 40 тысяч человек. "Это количество, которое Европейский Союз с его 500 млн жителей вполне может осилить", - заявила она в пятницу, 11 августа, на пресс-конференции в Берлине. Об этом пишет Deutsche Welle.

С предложением об удвоении европейской квоты выступил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В то же время предпосылкой для такого шага, по словам Меркель, является усиление контроля над нелегальной миграцией.

50 миллионов на борьбу с нелегальной миграцией

Канцлер ФРГ сообщила также, что Берлин выделит Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM) порядка 50 млн евро до конца текущего года на их деятельность в Ливии: в частности, на борьбу с бандами перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземном море и факторами, заставляющими мигрантов отправляться в Европу.

В середине 2015 года Евросоюз согласовал ежегодное распределение 20 тысяч легальных беженцев в рамках "программы расселения" ООН. Согласно этому договору ФРГ обязуется принимать 1600 мигрантов в год.