Меркель остается на 4-й срок, националисты проходят в бундестаг

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя предварительные результаты выборов в бундестаг, заявила о готовности сформировать новое правительство Германии.

"Мы сильнейшая партия, и наша задача — сформировать правительство, — заявила Меркель в выступлении перед сторонниками. — Конечно, мы надеялись на лучший результат".

"Христианско-демократический союз" Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент, набрав около 32,9% голосов, свидетельствуют предварительные данные подсчета. Несмотря на победу, партия получила худший результат на выборах с 1949 года.

Меркель пока не назвала возможных партнеров по коалиции, заявив о желании обсудить это с другими партиями. О готовности вести c альянсом ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции уже заявили "Зеленые".

Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20,8%. Шульц и его сторонники уже заявили, что партия не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию.

"После поражения, которое мы потерпели в нашей ключевой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, мы проиграли и выборы в бундестаг", — заявил Шульц сторонникам в штаб-квартире партии, назвав сегодняшний день "тяжелым и горьким днем для немецкой социал-демократии".

В бундестаг также впервые проходит правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за ужесточение миграционной политики, отказ от евро и отмену санкций против России. Она набирает 13%, причем на востоке Германии — в бывшей ГДР — за АдГ проголосовали почти 23% избирателей.

Один из лидеров АдГ Фрауке Петри написала в "Твиттере", что Германия пережила "настоящее политическое землетрясение".

Всего в бундестаг проходят шесть партий, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП), "Левые" и "Зеленые". По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии.

Избирательные участки на территории Германии закрылись в 18:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов. Окончательные итоги выборов станут известны в понедельник.

Основные кандидаты

Ангела Меркель: воспринимается большинством немцев и за пределами страны как гарант стабильности — она возглавляет правительство Германии с 2005 года. Её решение открыть границы страны для беженцев в ходе миграционного кризиса 2015 года привело к некоторому снижению её популярности, однако затем Меркель вернула себе утраченные позиции.

Мартин Шульц: лидер левоцентристской СДПГ и партнер Меркель по правящей коалиции.

Эта двоякая позиция осложнила проведение им предвыборной кампании, так как Шульц не мог убедительно критиковать правительство, в котором сам участвовал.

Алиса Вейдель и Александр Гаулянд: ведущие кандидаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Партия, выступающая за ограничение иммиграции, до сих пор была представлена на земельном уровне, но в ходе предвыборной кампании ее популярность непрерывно росла. Правые выступали под антиисламскими и часто националистическими лозунгами. "Альтернатива для Германии" участвовала в выборах во второй раз. На выборах в 2013 году она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,7% голосов.

Как формируется бундестаг

Федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.