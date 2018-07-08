08.07.2018, 10:25

Меркель назвала рост ассигнований НАТО ответом на аннексию Крыма

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rus.delfi.ee
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Angela Merkeli ja Taavi Rõivase ühine pressikonverents
Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja peaminister Taavi Rõivase ühine pressikonverents 2016. aasta augustisFoto: Ilmar Saabas

Конфликт в Донбассе и аннексия Россией Крыма подтолкнули НАТО к повышению расходов на оборону. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в подкасте, размещенном в Twitter в субботу, 7 июля, официальным представителем германского правительства Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert). Запись опубликована в преддверии саммита Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

"Для всех нас аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины стали событием, сыгравшим решающую роль" для последующих "радикальных перемен и решений", принятых альянсом, в особенности во время саммита в Ньюпорте (Южный Уэльс) в сентябре 2014 года, отметила Меркель.

В ходе той встречи государства - члены НАТО договорились в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. В марте генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в текущем году этой планки достигнут уже восемь стран.

Рост присутствия НАТО в Восточной Европе

"Это означает, что мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы", - подчеркнула глава германского правительства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил давление на Германию, требуя, чтобы она придерживалась заявленных целей. "1,5 процента - это не то же самое, что два процента", - заявил он, имея в виду показатель, которого канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала достичь к 2025 году. "Ожидаю, что Германия проделает еще большую работу", - добавил Столтенберг.

В середине июня в ходе встречи со Столтенбергом Меркель пообещала и дальше наращивать военные расходы, однако отметила, что реализовать задачи, поставленные в 2014 году, за десятилетний промежуток не удастся.

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Меркель назвала рост ассигнований НАТО ответом на аннексию Крыма

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