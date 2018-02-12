Меркель намерена полностью отработать четвертый срок на посту канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена полностью отработать четвертый срок в должности главы правительства.

"Я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания", — отметила она, передает в понедельник ТАСС.

Кроме того, Меркель собирается параллельно с этим продолжать работать в должности главы своей партии — Христианско-демократического союза (ХДС).

На канцлера в последние дни обрушилась критика со стороны однопартийцев, когда стало известно, что ХДС в рамках коалиционного договора согласился отдать право возглавлять минфин социал-демократам. Ряд христианских демократов сочли это неуместными уступками.

Официально четвертый срок канцлера, который продлится до 2021 года, начнется, если социал-демократы одобрят соглашение о коалиции.