Меркель, Мэй, Гейтс: Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Самой влиятельной женщиной мира издание признало канцлера Германии Ангелу Меркель.

Вторую строчку рейтинга заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьей оказалась американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс, супруга основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса.

Соперница Дональда Трампа по президентской гонке в США Хиллари Клинтон заняла 63-е место, королева Великобритании Елизавета II — 26-е. Дочь и советник президента США Иванка Трамп оказалась на 19-й строчке рейтинга. Их обошли глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (восьмое место) и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини (17-е место).

Американская телеведущая Опра Уинфри заняла 21-е место, певица Бейонсе — 50-е.

В рейтинг вошли две россиянки — председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина на 49-м месте и главный редактор телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, занявшая 52-е место.