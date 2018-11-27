Меркель и Путин обсудили Керченский кризис

Берлин "с очень большой тревогой" отреагировал на инцидент в Керченском проливе. Москва просит удержать украинские власти "от дальнейших необдуманных шагов".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ Владимир Путин обсудили вечером в понедельник, 26 ноября, в телефонной беседе эскалацию кризиса в отношениях Москвы и Киева из-за инцидента в Керченском проливе.
"Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
В Москве обвинили Киев в "грубом нарушении норм международного права".
На момент написания материала канцелярия Ангелы Меркель заявления по итогам состоявшейся беседы не обнародовала.
Россию призывают вернуть корабли
Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на правительственной пресс-конференции 26 ноября подчеркнул, что в Берлине "с очень большой тревогой приняли к сведению сообщения об инциденте в Керченском проливе". "Мы надеемся, что обе стороны стремятся к разрядке ситуации, не допустят ее эскалации, и лучше всего этого удастся добиться в диалоге", — заявил он в ответ на вопрос DW. Зайберт отметил, что применению Москвой военной силы на основании до сих пор известных фактов нет оправдания. "Мы призываем Россию вернуть арестованные суда и освободить задержанных моряков", — сказал представитель правительства
Вечером в тот же день в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко Меркель выразила "свою обеспокоенность по поводу ситуации" и подчеркнула необходимость "деэскалации и диалога, над достижением которых она будет работать".
Инцидент в проливе
Пресс-служба ВМС Украины 25 ноября сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.