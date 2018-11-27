Меркель и Путин обсудили Керченский кризис

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ Владимир Путин обсудили вечером в понедельник, 26 ноября, в телефонной беседе эскалацию кризиса в отношениях Москвы и Киева из-за инцидента в Керченском проливе.

"Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

В Москве обвинили Киев в "грубом нарушении норм международного права".

На момент написания материала канцелярия Ангелы Меркель заявления по итогам состоявшейся беседы не обнародовала.

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