Меркель и Олланд обсудили с Трампом НАТО, Россию и Ближний Восток

Дональд Трамп поговорил по телефону с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Во время обеих бесед звучали темы НАТО, отношений с Россией и ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 28 января, провел сразу несколько телефонных разговоров с лидерами ряда стран, среди которых были канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Так, с канцлером Германии Ангелой Меркель американский президент обсудил широкий круг вопросов, в числе которых НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Трампа, опубликованном на сайте немецкого правительства.

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Что касается НАТО, то оба лидера согласились с тем, что альянс ”должен противостоять вызовам XXI века”, при этом инвестиции в общую оборону должны исходить от всех членов альянса. Оба лидера также высказались за важность тесного немецко-американского сотрудничества и выразили желание укреплять двусторонние отношения в ближайшие годы.

Лидеры обеих стран также договорились активизировать свое сотрудничество в борьбе с терроризмом и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В заявлении также отмечается, что Трамп принял приглашение канцлера принять участие в саммите G20 в Гамбурге в июле этого года и пригласил Меркель в Вашингтон.

Во время телефонной беседы Трампа с президентом Франции Франсуа Олландом также звучала тема отношений с Россией. В частности, как отмечает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца, Олланд заявил Трампу о том, что санкции против России могут быть отменены, лишь когда будут выполнены минские договоренности.

Также французский президент в беседе со своим американским коллегой заявил о важности НАТО и отметил, что ООН играет лидирующую роль в урегулировании конфликтов.

В субботу, 28 января, Трамп также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.