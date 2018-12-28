Меркель и Макрон потребовали немедленного освобождения украинских моряков

Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив. Лидеры Германии и Франции также высказали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблений при контроле Азовского моря.

Одновременно Меркель и Макрон приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений.

Керченский кризис

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. Киев отрицает эти обвинения.