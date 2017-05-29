Меркель: Европа больше не может полагаться на США и Британию

Европа больше не может "полностью зависеть" от США и Великобритании после "брексита" и избрания Дональда Трампа президентом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам Меркель, она хочет дружественных отношений с обеими странами, а также и с Россией, но, по ее мнению, Европа теперь должна сама бороться за свое будущее.

Канцлер сделала это заявление после того, как на саммите "Большой семерки" не удалось прийти к консенсусу по вопросу о заключенном в 2015 году в Париже соглашении по борьбе с изменением климата. Меркель назвала эти переговоры очень трудными.

Президент Трамп сказал, что примет решение о судьбе парижского договора на следующей неделе.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят. Я почувствовала это на себе в последние несколько дней", — сказала Меркель на предвыборном митинге в Мюнхене.

Ангела Меркель также сказала, что сейчас приоритет для Берлина — отношения с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно опросам общественного мнения в Германии, Меркель, скорее всего, будет переизбрана на четвертый срок по результатам всеобщих выборов в сентябре.



"Страстная речь" — Дэмиен Макгиннесс, Би-би-си, Берлин

Может быть, все дело было в пиве, кренделях и духовом оркестре, ублажавшим собравшуюся толпу.

Но выступление Ангелы Меркель было неожиданно эмоциональным и необычно прямолинейным. Суть ее заявления: да, конечно, следует поддерживать хорошие отношения с трамповской Америкой и Британией эпохи "брексита", но полагаться на них больше нельзя.

Ее слова о том, что Европа должна сама бороться за свою судьбу, были встречены громогласными аплодисментами.

Неудивительно, что она столь уверена в себе. Франция только что избрала нового президента, который разделяет ее взгляды на свободную торговлю и европейские ценности.

В Европе чувствуют, что франко-германский мотор европейского проекта снова заработал.

До выборов в Германии остается четыре месяца, и позиции Меркель кажутся более крепкими, чем когда бы то ни было. Волна энтузиазма, встретившая изначально кандидатуру ее главного соперника Мартина Шульца, сошла на нет.

А энтузиазм, с которым ее встретили распивающие пиво баварцы, подчеркнул ее политическую силу, положив конец разговорам о возможном расколе с баварской "сестринской" партией.

Ей, возможно, не нравятся ни Трамп, ни "брексит". Но, судя по всему, Ангела Меркель решила, что, открыто выступая за укрепление ЕС, она лишь улучшит свои шансы на победу на сентябрьских выборах.