Меркель: ЕС готов к переговорам по "брекситу"

Ангела Меркель заявила, что не видит препятствий для начала переговоров о "брексите" по ранее согласованному графику, несмотря на результаты прошедших в Британии выборов.



По ее мнению, Британия будет придерживаться сроков начала переговоров, а ЕС к ним готов.



Ангела Меркель выразила надежду, что Британия останется надежным партнером и после завершения переговоров, которые должны начаться 19 июня.



Это ее первые публичные комментарии по поводу досрочных парламентских выборов в Британии, после которых консерваторы во главе с Терезой Мэй потеряли 13 мест в палате общин, а вместе с этим — и большинство в парламенте.



Между тем, премьер-министр Тереза Мэй пошла на досрочные выборы именно потому, что хотела укрепить свое положение в парламенте и получить полновесный мандат на ведение переговоров с Европейским союзом.

Тереза Мэй подтвердила в пятницу, что она намерена теперь сформировать правительство, которое будет вынуждено полагаться на поддержку североирландской Демократической юнионистской партии, получившей в новом парламенте 10 мест.



"Шанс на более разумные переговоры"



Выступая перед журналистами в Мехико, где она находится с визитом, Ангела Меркель заявила, в частности, что европейские страны будут вести переговоры с Британии, исходя из своих интересов, рассчитывая в то же время на сохранение партнерских отношений.



Тем временем Микаэль Фукс, экономический советник германского канцлера, в разговоре с корреспондентом Би-би-си заявил, что Терезе Мэй пора занять реалистическую позицию и смягчить свой подход к переговорам.



"Ее желания не получили должной поддержки британского народа, — сказал он. — Мне кажется, что в противном случае она получила бы больше голосов".



"Возможно, это наш шанс на более разумные переговоры по "брекситу", потому что до недавнего времени у меня было ощущение, что подход к ним с британской стороны был очень жестким, а теперь он потерял смысл", — сказал Фукс.



Другие европейские лидеры также высказали опасения в том, что ослабление позиций британского правительства усложнит ведение переговоров.



Глава европейской делегации на предстоящих переговорах Ги Верхофстадт, который одновременно является президентом Альянса либералов и демократов в Европейском парламенте, высказался по поводу Терезы Мэй весьма едко.



"Еще один провалившийся политический замысел: сначала Кэмерон, а теперь Мэй. Это сделает и без того сложные переговоры еще более сложными", — написал он в Твиттере.

Жан-Клод Юнкер, глава Европейской комиссии, высказался в пользу безотлагательного начала переговоров, как и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.



Президент Европейского совета Дональд Туск по-прежнему считает, что переговоры по "брекситу" должны завершиться к марту 2019 года.



"Мы не знаем, когда начнутся переговоры. Но мы знаем, когда они должны закончиться. Мы постараемся избежать ситуации, когда сделка окажется невозможной из-за того, что переговоров не было", — написал он, имея в виду появившиеся в последнее время высказывания некоторых консервативных политиков о том, что отсутствие сделки с ЕС явилось бы оптимальным исходом переговоров.