26.08.2018, 19:50

Мэрия Москвы не согласовала акцию сторонникам Навального

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Интерфакс
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Navalnõi protest
Navalnõi protestFoto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение шествия-митинга в центре Москвы 9 сентября, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Мы внимательнейшим образом рассмотрели эту заявку, и было принято решение не согласовывать ее по ряду причин", — сказал он.

"В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, — сказал Черников, — а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно".

Он добавил, что подавшим заявку сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции.

"Мы не предложили альтернативной площадки для проведения мероприятия, потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающихся темы заявки. А в соответствии с федеральным законом агитация за день и в день выборов запрещена, — сказал Черников. — Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать альтернативной площадки для проведения альтернативной площадки".

Ранее в пресс-службе департамента "Интерфаксу" пояснили, что сторонники Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице, при этом заявленная численность участников — до 30 тыс. человек.

Между тем, накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что сотрудники правоохранительных органов задержали Навального у подъезда дома в Москве. По ее словам, оппозиционер был доставлен в ОВД Даниловский. Ярмыш предположила, что Навального задержали в рамках протокола от 31 января. "Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", — написала она в соцсети.

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