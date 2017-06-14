Мэр Рима просит власти Италии не присылать в город иммигрантов

Мэр Рима Вирждиния Раджи попросила правительство Италии больше не присылать в город иммигрантов, так как это может привести к росту социальной напряженности.



Раджи в своем "Фейсбуке" предупредила, что даже задумываться о создании новых центров по приему нелегальных мигрантов "невозможно, даже рискованно".



С 2014 года в Италию в поисках убежища прибыли по морю около 500 тысяч нелегальных мигрантов — главным образом из Северной Африки. Почти 200 тысяч человек были расселены в центрах по всей стране.



Министерство внутренних дел попросило итальянские муниципалитеты в этом году найти место для размещения еще 250 тысяч новых иммигрантов. Ожидается, что их число вырастет по сравнению с 180 тысячами человек в прошлом году.



Раджи — член движения "Пять звезд", оппозиционной антиэлитарной партии. Движение показало слабые результаты на прошедших в воскресенье местных выборах.

Некоторые наблюдатели полагают, что подобными заявлениями Раджи пытается вернуть популярность своей партии.



Согласно опросам, около половины итальянцев не хотели бы, чтобы в страну продолжали прибывать беженцы.



Италии приходится размещать у себя большее число нелегальных иммигрантов, так как страны Северной Европы ужесточили контроль на границах, а многие страны ЕС отказываются от участия в планах по размещению 160 тысяч иммигрантов, которые приехали в Италию и Грецию.



Сейчас Евросоюз пытается через суд заставить власти Польши, Венгрии и Чехии разместить беженцев у себя.



По данным Франс Пресс, около 40% иммигрантов в Италию могут рассчитываться на получение убежища или право остаться в стране по гуманитарным соображениям.

Остальные, скорее всего, будут расценены как нелегальные экономические мигранты, подлежащие депортации.



Однако на практике организовать их высылку весьма проблематично, так как зачастую их родные страны отказываются принимать их назад.