Мэр Парижа выступила против фестиваля для чернокожих феминисток

Мэр Парижа призвала запретить фестиваль чернокожих феминисток, обвинив организаторов в дискриминации белых людей.



На июльском фестивале Nyansapo, заявленном как "чернокоже-феминистский", 80% площадок зарезервировано для чернокожих женщин.



В одну зону будет разрешен доступ чернокожим людям любого пола, еще одна зона будет открыта для всех.



Мэр Анн Идальго написала в "Твиттере", что оставляет за собой право преследовать организаторов мероприятия по закону о дискриминации.



Некоторые французские правозащитники также осудили фестиваль.



Антирасистская организация SOS Racisme назвала мероприятие мерзким, заявив, что оно "купается в этническом разделении".



Licra — международная лига против расизма и антисемитизма — заявила: "Роза Паркс [одна из основателей движения за права чернокожих граждан США] перевернется в гробу".



В пятницу один из лидеров ультраправой партии "Национальный фронт" потребовал от Идальго объяснения из-за "откровенно расистского" мероприятия.



Организаторы фестиваля в свою очередь выпустили заявление, где говорится, что они стали "объектом кампании дезинформации и фейковых новостей, организованной ультраправыми" и "огорчены, что некоторые антирасистские ассоциации позволили манипулировать собой".



Они также подчеркнули, что у большинства людей нет никаких проблем с феминистскими группами, куда могут входить только женщины, до тех пор пока речь не заходит о расе.