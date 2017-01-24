Смольнинский районный суд Петербурга признал незаконной установку мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку и постановил демонтировать ее, передает Русская служба Би-би-си.

В суд с соответствующем иском обратилась группа активистов, потребовавших демонтировать памятную доску, которая была установлена на доме № 3 на Большой Зелениной улице, где Колчак проживал в 1906-12 годах.

Суд принял во внимание постановление военного суда Забайкальского военного округа от 1999 года, на основании которого один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Александр Колчак был признан участником репрессий по отношению к населению страны, а постановление о его расстреле — обоснованным. Позже Верховный суд России подтвердил решение Забайкальского суда.

Вопрос о реабилитации адмирала Колчака, полярного исследователя и героя Первой мировой войны, до сих пор не решен.

С инициативой установить мемориальную доску Колчаку выступил историко-культурный центр "Белое дело". Идею поддержали Комитет по культуре Санкт-Петербурга и губернатор Георгий Полтавченко.

Доска на Большой Зелениной улице была открыта в ноябре 2016 года, но вскоре неизвестные замазали надпись на ней черной краской.

В Петербурге есть еще одна памятная доска в честь Колчака — она была открыта в 2002 году в Морском корпусе Петра Великого, выпускником которого был адмирал.