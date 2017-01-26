Мексиканский президент отменил встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января, сообщает CNN.

Это решение принято в связи с заявлениями Трампа о том, что Мексика должна будет оплатить расходы на строительство стены, которую американский президент намерен построить на границе США и Мексики.

Ранее президент США заявил, что если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит президента Мексики в США.

"Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", — написал Дональд Трамп в своем твиттере.

Накануне президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление таким решением Трампа и заявил, что его страна не будет ничего платить за стену.