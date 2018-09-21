21.09.2018, 17:59

Мэй заявила о тупике в переговорах по Brexit

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Gazeta.ru
EST
Theresa May
Theresa MayFoto: JOE KLAMAR, AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что перегоры Великобритании и Европейского союза зашли в тупик, передает Reuters.

Она назвала недопустимой позицию ЕС, при которой британские предложения по Brexit отвергаются без объяснений.

”Мы находимся в тупике. На таком позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений”, — заявила Мэй.

Она пояснила, что Евросоюз должен уважать Британию.

”Мы не согласимся на то, за что британцы не голосовали в ходе референдума”, — сказала Мэй.

Ранее Мэй заявила, что у депутатов британского парламента есть выбор между предложенной Мэй сделкой с ЕС, либо никакой сделкой по Brexit.

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