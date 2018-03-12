Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России, передает Reuters.

Ранее в Великобритании рассказали, что никогда не сталкивались с веществом, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Также сообщалось, что за несколько недель до инцидента со Скрипалем была предпринята попытка отравления Георгия Шуппе, бывшего зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Также Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля, передает Bloomberg.

Мэй попросила Россию пояснить, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.