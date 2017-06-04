Мэй: с 22 марта в Британии предотвратили пять терактов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в британские спецслужбы и полиция с 22 марта, когда произошел теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне, предотвратили пять терактов. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Guardian.

”Полиция предотвратила пять вероятных атак с момента теракта на Вестминстерском мосту”, — сказала Мэй.

По ее словам, в настоящий момент стал частым новый метод атак, который террористы копируют друг у друга.

В ходе выступления она также констатировала излишнюю толерантность к экстремизму в Британии.