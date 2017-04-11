Мэй и Трамп попытаются убедить Москву расторгнуть союз с Асадом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, который, по мнению лидеров двух стран, поможет "добиться прогресса" в урегулировании ситуации в Сирии.

"Они согласились, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву на этой неделе предоставляет возможность добиться прогресса в поисках решения, которое приведет к устойчивому политическому урегулированию (в Сирии — ИФ)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского премьера. В нем отмечается, что американский лидер "поблагодарил премьер-министра за ее поддержку в связи с военными действиями США на прошлой неделе против режима Асада ".

"Премьер-министр и президент согласились с тем, что теперь существует уникальная возможность, чтобы убедить Россию в том, что ее союз с Асадом уже не в ее стратегических интересах", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Мэй и Трамп "обсудили в целом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе угрозу в регионе, исходящую от Ирана". "Премьер-министр и президент также подчеркнули важность международного сообщества, включая Китай, в оказании давления на Северную Корею с целью сдерживания угрозы, которую КНДР создает", — говорится в сообщении.