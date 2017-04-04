Медведев впервые отреагировал на подозрения в коррупции

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответил на подозрения в коррупции, озвученные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального более месяца назад, пишет Русская служба Би-би-си.

"Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели", — цитирует Медведева агентство ТАСС.

Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление "вытащить людей на улицы", а сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом.

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его", — сказал Медведев.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова в ответ заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", — сказала она.