Медведев в Госдуме прокомментировал расследование Навального

Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального, посвященном премьер-министру.

О "нападках" Навального на Медведева спросил зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, хотя еще во вторник коммунисты утверждали, что не будут поднимать этот вопрос.

Депутат пожаловался на то, что не платится зарплата шахтерам, а налог на дальнобойщиков в системе "Платон" собирает концессионер, а не Росавтодор. А в форме вопроса Коломейцев сказал: "Что мешает вам отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиуллиной и защититься от нападок Навального?"

Ответив на остальные вопросы и не называя Навального по имени, Медведев отказался говорить о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"Я уже на эту тему высказывался. Могу лишь еще раз сказать вам, что я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев", — сказал премьер.

Медведев также осудил Коломейцева за сам вопрос. "И считаю, что уважаемая мною Коммунистическая партия должна от этого воздерживаться", — добавил он.

Депутаты встретили его ответ аплодисментами, а спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал ремарку: "Кстати страна уже от этого раз пострадала… В том числе КПСС".

Накануне в руководстве фракции КПРФ заявляли, что не спросят премьера о расследовании фонда Навального об усадьбах и имуществе, которыми якобы владеет Медведев через сеть некоммерческих организаций.

"Для нас Навальный — тема, что ли?" — сказал Би-би-си во вторник тот же депутат Коломейцев, который в итоге все-таки спросил о расследовании ФБК.

"Ну а чего мы должны Навального пропагандировать? Нам есть, что спросить. Кто такой Навальный?" — говорил накануне депутат-коммунист Владимир Кашин.

Коломейцев объяснял, что пятеро депутатов-коммунистов, которым фракция решила предоставить возможность задать вопрос Медведеву, подали заявки раньше члена КПРФ Валерия Рашкина, заинтересовавшегося расследованием фонда Навального.

Именно Рашкин в конце марта предлагал Госдуме потребовать провести проверку фактов, изложенных в расследовании и фильме "Он вам не Димон". В начале апреля нижняя парламента отклонила предложение фракции КПРФ проверить материалы, за него тогда голосовали только сами коммунисты.

В проекте соответствующего постановления, вынесенного фракцией на голосование, предлагалось запросить у правоохранительных органов необходимую информацию и организовать проверку сведений, изложенных в материалах ФБК.

После того, как коммунист Коломейцев все-же задал вопрос о расследовании Навального, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил Русской службе Би-би-си: "КПРФ — самостоятельная партия и самостояельно определяет, какие вопросы задавать, а какие нет".

По словам Соловьева, в обществе есть потребность в ответе Медведева на расследование Навального. "И если такой вопрос задали Медведеву от имени партии, значит, он был согласован на заседании фракции", — добавил Соловьев.

Отчет правительства в среду, 19 апреля, последний для правительства в нынешнем составе. После выборов президента в марте 2018 года избранный президент сформирует новое правительство.

Медведев второй раз отвечает на расследование и фильм Навального. Впервые он это сделал на встрече с работникам предприятия "Тамбовский бекон" в начале апреля. Тогда он тоже назвал расследование ФБК "продуктом".

"Делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", — говорил Медведев.

В начале марта ФБК Навального опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова в тот же день заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

В прошлом году Навальный заявил о планах баллотироваться в президенты России в 2018 году.