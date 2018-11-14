Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Отмечается, что решение связано с повышением с 1 января ставки НДС с 18% до 20%. Как следует из документа, с 1 января индексация составит 1,7%, а с 1 июля — еще 2,4%. Фактически это означает суммирование индексов, заявил кабмин.

Раньше индексация тарифов проводилась однократно — только с 1 июля в среднем на уровне 4%.

Отмечается, что принятое решение направлено на то, чтобы индексация платы не превышала обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС.