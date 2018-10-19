Медведев: санкции для России — не вопрос жизни и смерти, СССР жил с ними десятилетия

"Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно, — подчеркнул Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. — Если это нужно нашим европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти". "Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями", — добавил он.

Премьер напомнил, что для России все санкции — "не вопрос жизни и смерти". "Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие", — добавил он. По словам главы кабмина, СССР десятилетиями жил в условиях санкций — "и ничего".

Медведев заметил, что ничего хорошего в санкциях при этом нет: они замедляют развитие, причем не только РФ, но и Европы. В частности, общий объем потерь ЕС от этих запретов составил около €100 млрд.