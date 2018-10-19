19.10.2018, 22:00

Медведев: санкции для России — не вопрос жизни и смерти, СССР жил с ними десятилетия

 (68)
ИТАР-ТАСС
EST 2
2903780
Foto: Sergey Guneev, Sputnik

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет уговаривать европейцев отменить антироссийские санкции.

"Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно, — подчеркнул Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. — Если это нужно нашим европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти". "Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями", — добавил он.

Премьер напомнил, что для России все санкции — "не вопрос жизни и смерти". "Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие", — добавил он. По словам главы кабмина, СССР десятилетиями жил в условиях санкций — "и ничего".

Медведев заметил, что ничего хорошего в санкциях при этом нет: они замедляют развитие, причем не только РФ, но и Европы. В частности, общий объем потерь ЕС от этих запретов составил около €100 млрд.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


БЕЗ ЗАРПЛАТЫ И ОТОПЛЕНИЯ| В Таллинне российские моряки называют себя рабами и готовы объявить очередную голодовку

19.10.2018
В июле доведенные до отчаяния российские моряки, которые находились на пришвартованном в таллиннском порту судне компании Palmali, были вынуждены объявить голодовку из-за невыплаты зарплат. Инициаторы акции — четыре человека — обратились за помощью в Delfi. После публикаций им выплатили зарплату, но как оказалось — только этим четырем морякам, остальные до сих пор ждут денег уже 10-й месяц. Представители Palmali конкретных обещаний снова не дают.
Подробнее

Все вызовы полиции в Ида-Вирумаа за день: пьяный мужчина вызвал себе полицию, дети включили на рекламном табло ТЦ порнофильм

19.10.2018
С 9 утра пятницы до 9 утра субботы на странице Департамента полиции и погранохрaны в Facebook полиция публикует все поступающие вызовы в рамках акции "Марафон", которая должна дать населению понять, чем занимаются правоохранительные органы в ходе повседневной работы.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Очередное отравление угарным газом, кража десятков iPhone в Таллинне, заявление Кальюлайд про СССР и зарплаты

19.10.2018
- Мошенник украл десятки телефонов iPhone XS из торговых центров Таллинна.
- Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу.
- Кальюлайд: мы почти 50 лет прожили в СССР, где у всех была почти одинаковая зарплата за разную работу. Это несправедливо.
Подробнее



-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
111,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €

Кийслер о строительстве хранилища для радиоактивных отходов: Палдиски — один из вариантов

19.10.2018
Министр окружающей среды Сийм Кийслер в эфире "Радио 4" пояснил, зачем Эстонии нужно новое хранилище для радиоактивных отходов и почему одним из наиболее вероятным вариантом для его строительства является Палдиски, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Мошенники в интернете обещают жертвам вечную любовь и выманивают у них тысячи евро

19.10.2018
В интернете распространяется мошенничество с любовными письмами: злоумышленник манипулирует чувствами жертвы, завоевывает ее расположение и выманивает у нее тысячи евро.
Подробнее

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: героини драмы Кирилла Сафонова и блистательные дивы Iris Janvier

19.10.2018
От безумств первого дня Таллиннской недели моды 2018 сложно отойти, поэтому показы второго дня выглядели более монотонными по сравнению, но тем не менее все было изящно и красиво, а главное — разнообразно: от авангарда до строгого минимализма и блестящего гламура.
Подробнее