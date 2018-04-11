11.04.2018, 18:30

Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции

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bbcrussian.com
EST
Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции
Foto: Valery Sharifulin/TASS

Ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров, поступающих на российские рынки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России, сказал он в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой. Однако Медведев выразил надежду, что депутаты выступят со своими инициативами по реакции на последние меры США.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — ответил он на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.

"Попытки давления, включая неприкрытое использование всяких санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются", — рассказал он.

По его словам, Россия не исключает возможность обращения за защитой в торговые институты в ответ на попытки "наказать русских" и "использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки".

"Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США", — сказал Медведев депутатам. "Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем".

Ранее Медведев не исключал, что ответные меры могут касаться "действующих торговых отношений и процедур". У России и США нет эксклюзивных торговых соглашений, указывали Русской службе Би-би-си эксперты. Но обе страны являются членами Всемирной торговой организации.

"Ограниченный набор опций"

Торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил 24 млрд долларов, из которых на поставки России в США пришлось 17 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения. До введения санкций Штаты также были крупным поставщиком в Россию оборудования для нефтедобычи.

Если власти России захотят пойти по пути торговых ограничений, у них есть ограниченный набор опций, признавал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "У нас не настолько развиты торгово-экономические и инвестиционные отношения с Соединенными Штатами", — подытожил Шохин. На низкую степень сотрудничества обращали внимание и эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований в докладе о российско-американских торговых отношениях.

6 апреля минфин США объявил о введении санкций против нескольких десятков российских бизнесменов, топ-менеджеров госкомпаний и чиновников, а также нескольких компаний. В их числе оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, депутат Госдумы Андрей Скоч, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, предправления "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие.

Акционеры компаний из санкционного списка за несколько дней потеряли сотни миллионов долларов. При этом с падением столкнулись и те российские компании, которые формально не попали под санкции. Только в понедельник, 9 апреля, суммарные потери российских миллиардеров составили примерно 16 млрд долларов.

Санкции привели также к ослаблению российской валюты. Сегодня на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года преодолел отметку в 80 рублей, доллар — в 64 рубля. По состоянию на 14.34 мск доллар стоил 64,7 рубля, евро — 80,1 рубля.

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