05.11.2018, 08:22

Медведев пожаловался на принципы современной экономики

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Lenta.ru
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Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Aleksandr Astafjev, TASS

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал страны к совместному противостоянию торговому протекционизму. С таким заявлением он выступил в Шанхае на открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО, передает ”Интерфакс”.

”Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза”, — сообщил он.

Медведев отметил, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

В понедельник, 5 ноября, в Шанхай прибыли представители 130 стран мира, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.

В сентябре Медведев предупредил россиян о непростом шестилетнем цикле в экономике из-за санкций, торговых войн и протекционизма и призвал взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в дальнейшем.

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