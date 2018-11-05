Медведев пожаловался на принципы современной экономики

”Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза”, — сообщил он.

Медведев отметил, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

В понедельник, 5 ноября, в Шанхай прибыли представители 130 стран мира, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.

В сентябре Медведев предупредил россиян о непростом шестилетнем цикле в экономике из-за санкций, торговых войн и протекционизма и призвал взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в дальнейшем.