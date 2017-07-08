08.07.2017, 18:40

Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах

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Lenta.ru
EST
Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предусматривающее создание единого федерального информационного ресурса, где будут прописаны сведения о населении страны. Об этом говорится на сайте кабмина.


Цель этого портала заключается в формировании системы учета сведений о гражданах страны, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, передает Lenta.ru. Ожидается, что это приведет к совершенствованию контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

”Федеральный ресурс о населении будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем. Внесение в него сведений о населении, ранее не учтенных в других информационных системах, не предусматривается”, — говорится в пояснительной записке к документу.

Создание портала разобьют на четыре этапа. Как ожидается, ресурс заработает на III этапе в 2020-2022 годах. Окончательное его формирование завершится к 2025 году.

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