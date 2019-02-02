Медведев пообещал найти средства и для разработки новых типов вооружения

"Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не останется без эффективного ответа", — написал Медведев в субботу в своем твиттере.

"С учетом выхода США из ДРСМД и объявленных президентом России ответных шагов правительство РФ предусмотрит необходимые средства и механизмы для финансирования НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — ИФ) и разработки новых типов вооружения", — подчеркнул премьер.

В минувшую пятницу администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению.

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — пояснил глава российского государства.