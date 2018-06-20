Медведев поделился радостью от победы сборной РФ и нарвался на едкие комментарии про пенсию

Очередная уверенная победа сборной России на чемпионате мира по футболу не смогла затмить для россиян негатив от непопулярных реформ правительства, в том числе пенсионной. Свое возмущение граждане высказывают чиновникам в соцсетях.
Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, решивший поделиться эмоциями по поводу успехов российских футболистов, оставил в Instagram следующий пост: "3:1! Победа!" Именно с таким счетом вчера, 19 июня, российские спортсмены победили сборную Египта.
Возможно, Медведев ожидал, что россияне разделят его радость. Однако на самом деле слов о футболе оказалось немного. Большинство пользователей оставили в аккаунте главы правительства гневные комментарии. Граждане, в частности, дали понять, что никакие спортивные достижения не позволят им забыть о намерении властей поднять пенсионный возраст.
"Победа — это если пенсия у людей будет… Тогда и по другим поводам радоваться в кайф", "Что-то даже победа не может помочь забыться от того, что вы творите со своим народом и страной, уважаемый Дмитрий Анатольевич", "Футболисты — молодцы, а вы нет", — пишут пользователи.
В Кремле победу сборной России назвали "дорогой"
Отметим, что президент России Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Египтом "позитивно". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.