Медведев поделился радостью от победы сборной РФ и нарвался на едкие комментарии про пенсию

От себя он также добавил, что "это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная" (цитата по РБК). Песков пояснил, что во время матча Путин находился в самолете по пути из Минска. Ему доложили о победе сборной РФ по прибытию в аэропорт.

Матч сборных России и Египта прошел накануне, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Из поста Медведева следует, что он болел за Россию в Минске.

Ранее Медведев опубликовал в соцсети снимок с матча Россия — Саудовская Аравия, прошедшего на московском стадионе "Лужники" и окончившегося победой российской сборной со счетом 5-0. Тогда пользователи также оставляли под публикацией возмущенные комментарии с требованием отменить повышение пенсионного возраста.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. О решении правительства провести пенсионную реформу было объявлено в день старта мундиаля, 14 июня. В рамках инициативы планируется поэтапно (в течение 15 лет) повысить пенсионный возраст россиян — на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

В правительстве аргументировали необходимость таких мер ростом числа пенсионеров в стране и сокращением численности трудоспособных граждан. В свою очередь, соцопросы показывают, что против реформы выступает абсолютное большинство россиян (более 90%).

Противники инициативы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.