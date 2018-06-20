20.06.2018, 15:39

Медведев поделился радостью от победы сборной РФ и нарвался на едкие комментарии про пенсию

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NEWSru.com
EST
Медведев поделился радостью от победы сборной РФ и нарвался на едкие комментарии про пенсию
@damedvedev

Очередная уверенная победа сборной России на чемпионате мира по футболу не смогла затмить для россиян негатив от непопулярных реформ правительства, в том числе пенсионной. Свое возмущение граждане высказывают чиновникам в соцсетях.

Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, решивший поделиться эмоциями по поводу успехов российских футболистов, оставил в Instagram следующий пост: "3:1! Победа!" Именно с таким счетом вчера, 19 июня, российские спортсмены победили сборную Египта.

Возможно, Медведев ожидал, что россияне разделят его радость. Однако на самом деле слов о футболе оказалось немного. Большинство пользователей оставили в аккаунте главы правительства гневные комментарии. Граждане, в частности, дали понять, что никакие спортивные достижения не позволят им забыть о намерении властей поднять пенсионный возраст.

"Победа — это если пенсия у людей будет… Тогда и по другим поводам радоваться в кайф", "Что-то даже победа не может помочь забыться от того, что вы творите со своим народом и страной, уважаемый Дмитрий Анатольевич", "Футболисты — молодцы, а вы нет", — пишут пользователи.

В Кремле победу сборной России назвали "дорогой"

Отметим, что президент России Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Египтом "позитивно". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

От себя он также добавил, что "это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная" (цитата по РБК). Песков пояснил, что во время матча Путин находился в самолете по пути из Минска. Ему доложили о победе сборной РФ по прибытию в аэропорт.

Матч сборных России и Египта прошел накануне, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Из поста Медведева следует, что он болел за Россию в Минске.

Ранее Медведев опубликовал в соцсети снимок с матча Россия — Саудовская Аравия, прошедшего на московском стадионе "Лужники" и окончившегося победой российской сборной со счетом 5-0. Тогда пользователи также оставляли под публикацией возмущенные комментарии с требованием отменить повышение пенсионного возраста.

ТОП

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. О решении правительства провести пенсионную реформу было объявлено в день старта мундиаля, 14 июня. В рамках инициативы планируется поэтапно (в течение 15 лет) повысить пенсионный возраст россиян — на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

В правительстве аргументировали необходимость таких мер ростом числа пенсионеров в стране и сокращением численности трудоспособных граждан. В свою очередь, соцопросы показывают, что против реформы выступает абсолютное большинство россиян (более 90%).

Противники инициативы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.

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