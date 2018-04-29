Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за введение в России уголовной ответственности за исполнение введенных США санкций против российских компаний.

В интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1 " Медведев заявил, что эти санкции имеют "жестко направленный" против интересов России подтекст.

"Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности", — заявил Медведев в эфире.

Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для тех компаний, которые будут исполнять санкции Запада. Это предложение было выдвинуто по итогам встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.

США и Евросоюз начали вводить санкции в отношении России в 2014 году после аннексии Крыма.

Они предусматривали арест активов и ограничение на получение виз для физических лиц, вошедших в санкционные списки, ограничивали поставки в Россию технологий и оборудования для нефтяного и военно-промышленного секторов.

Санкции впоследствии неоднократно расширялись, вплоть до 6 апреля 2018 года, когда в США был принят очередной пакет санкций, ударивший по российским частным компаниям, в том числе "Русалу" и другим активам бизнесмена Олега Дерипаски, что привело к обвалу рынков и курса рубля.

Москва в ответ подготовила законопроект, позволяющий вводить запрет или ограничения против различных товаров, услуг, инвестиций и граждан, поддерживающих санкции.

"Считаю, что, на мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента США. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — заявил Медведев.

"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть", — отметил премьер-министр

Ранее стало известно, что российское правительство собирается помогать попавшим под санкции компаниям — после того, как Дмитрий Медведев провел 17 апреля встречу с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Эксперты полагают, что юридических проблем с введением ответственности за исполнение санкций не будет.

"Если есть представительство какой-либо компании на территории России, то эта компания является российским юридическим лицом, к ней применимы все законы Российской Федерации, которые мы придумаем", — говорил Русской службе Би-би-си директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Профессор РЭШ Наталья Волочкова в беседе с Би-би-си сравнивала это с законопроектом об иностранных агентах, под который попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность. "Это может затронуть любую компанию, про которую кто-то что-то сказал или что-то кто-то заподозрил", — предупреждала она.