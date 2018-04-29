29.04.2018, 13:24

Медведев поддержал уголовную ответственность за исполнение санкций США

 (25)
bbcrussian.com
EST 1
Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: SPUTNIK, REUTERS

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за введение в России уголовной ответственности за исполнение введенных США санкций против российских компаний.

В интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1 " Медведев заявил, что эти санкции имеют "жестко направленный" против интересов России подтекст.

"Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям. Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности", — заявил Медведев в эфире.

Неделю назад председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для тех компаний, которые будут исполнять санкции Запада. Это предложение было выдвинуто по итогам встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.

США и Евросоюз начали вводить санкции в отношении России в 2014 году после аннексии Крыма.

Они предусматривали арест активов и ограничение на получение виз для физических лиц, вошедших в санкционные списки, ограничивали поставки в Россию технологий и оборудования для нефтяного и военно-промышленного секторов.

Санкции впоследствии неоднократно расширялись, вплоть до 6 апреля 2018 года, когда в США был принят очередной пакет санкций, ударивший по российским частным компаниям, в том числе "Русалу" и другим активам бизнесмена Олега Дерипаски, что привело к обвалу рынков и курса рубля.

Москва в ответ подготовила законопроект, позволяющий вводить запрет или ограничения против различных товаров, услуг, инвестиций и граждан, поддерживающих санкции.

"Считаю, что, на мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента США. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — заявил Медведев.

"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть", — отметил премьер-министр

Ранее стало известно, что российское правительство собирается помогать попавшим под санкции компаниям — после того, как Дмитрий Медведев провел 17 апреля встречу с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Эксперты полагают, что юридических проблем с введением ответственности за исполнение санкций не будет.

"Если есть представительство какой-либо компании на территории России, то эта компания является российским юридическим лицом, к ней применимы все законы Российской Федерации, которые мы придумаем", — говорил Русской службе Би-би-си директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Профессор РЭШ Наталья Волочкова в беседе с Би-би-си сравнивала это с законопроектом об иностранных агентах, под который попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность. "Это может затронуть любую компанию, про которую кто-то что-то сказал или что-то кто-то заподозрил", — предупреждала она.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Успеть до 3.5 лет: петербургский профессор — о ”синдроме маугли” и изучении эстонского языка в говорящих по-русски семьях

29.04.2018
Кто из нас хотя бы раз в жизни не произносил или не слышал фразу: ”Не могу выучить эстонский, слишком уж трудный язык”… Справедливости ради следует признать: большое количество дифтонгов, наличие побочных ударений и три степени длины звуков, дающие слову разное значение — не облегчают задачи освоения эстонского. Нельзя сбросить со счетов и отсутствие у жителей Ида-Вирумаа разговорной практики, и недостаток времени для занятий на языковых курсах, и — чего уж греха таить — природную леность.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-35% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPGYB/02
99,- €
64,35 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нарвитянка спросила премьера Ратаса: ”Почему правительство одобрило бомбардировку Сирии, не посоветовавшись с народом?”

29.04.2018
На прошлой неделе в Нарве побывал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. В ходе рабочей встречи с представителями местного самоуправления Юри Ратас обсудил проект правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа и рассказал о принятых правительством решениях по бюджетной стратегии Эстонии, пишет ”Нарвская газета”.
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Тянак лидирует на аргентинском этапе чемпионата мира по авторалли. Удастся ли ему сегодня закрепить успех?

29.04.2018
На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Перед заключительным днем уверенно лидирует эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший 10 скоростных участков из 15.
Подробнее

Государственная программа поддержки Ида-Вирумаа осталась без семи миллионов евро

29.04.2018
Хотя премьер-министр Юри Ратас и другие члены правительства говорили о том, что в ходе обсуждения стратегии госбюджета нашли дополнительные средства для ида-вируской программы, денег уезду на самом деле достанется гораздо меньше, чем планировалось ранее, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ