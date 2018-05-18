Медведев объявил состав нового правительства

На следующий день его кандидатуру утвердила Госдума. Путин приехал в нижнюю палату, чтобы представить Медведева. За него проголосовали 374 депутата, против были 56. После чего президент своим указом утвердил Медведева в должности главы правительства.

Через неделю, как это и положено по конституции, Медведев приехал к Путину в Сочи и представил свои предложения о структуре правительства. То есть сколько и каких должно быть министров и вице-премьеров и кто кому подчиняется. Путин структуру одобрил и подписал указ.

Изменения по сравнению с прежним составом кабинета оказались минимальными. Эксперты сочли это свидетельством того, что правительство по-прежнему будет играть роль исполнителя решений Путина и Кремля и не сможет начать самостоятельно проводить реформы.

Добавился один вице-премьер — теперь их будет десять.

Первым вице-премьером вместо Игоря Шувалова, который покидает правительство Медведева, станет министр финансов Антон Силуанов. Он будет совмещать оба поста. Шувалов считался умеренным либералом и лоббистом интересов бизнеса, у Силуанова нет такой репутации.

Добавленный вице-премьер будет отвечать за цифровую экономику, транспорт и связь. Им стал Максим Акимов. Министерство связи и массовых коммуникаций переименовывается в министерство цифрового развития (сокращенно его уже стали называть Минцифрой), оно будет в подчинении Акимова.

Самым заметным изменение стало разделение министерства образования и науки на две части — министерство просвещения и министерство науки, последнее поглотит Федеральное агентство научных организаций, созданное под реформу академии наук.

Кроме того, появится агентство по надзору за образованием. Правительственную комиссию по координации деятельности "открытого правительства", напротив, закрыли. А еще Росмолодежь переподчинили напрямую правительству, в чем газета "Ведомости" разглядела внимание властей к участию молодежи в акциях оппозиционера Алексея Навального.

Кого не досчитались

Еще до голосования в Госдуме Медведев назвал фамилии будущих вице-премьеров. Он сделал это на встрече с "Единой Россией". Выяснилось, что из девяти заместителей премьера свои кресла потеряют пятеро.

Оставшиеся вице-премьеры при этом пересядут в другие кресла. Ольга Голодец будет отвечать не за социальные вопросы (этим займется вернувшаяся в правительство Татьяна Голикова), а за спорт и культуру. А отвечавший за спорт Виталий Мутко теперь станет специалистом по строительству.