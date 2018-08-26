Медведев не стал брать больничный на время лечения спортивной травмы

В настоящее время Медведев залечивает ”спортивную травму”, о которой стало известно на прошлой неделе. После того, как СМИ начали задавать вопрос, где находится премьер, пресс-служба правительства 22 августа заявила, что у него спортивная травма. Каким видом спорта занимался премьер-министр, а также характер и степень серьезности травмы в пресс-службе не сообщили.

Ожидается, что премьер появится на публике уже на следующей неделе. Однако когда именно он окажется на своем рабочем месте в Белом доме, пока неизвестно. В частности неизвестно, состоится ли совещание с вице-премьерами, анонса этого и других мероприятий на сайте правительства пока нет.

Судя по официальной информации, Медвдев две недели трудится в режиме ”работы с документами”. Так 25 августа, глава правительства направил поздравительную телеграмму коллективу Тверского вагоностроительного завода.