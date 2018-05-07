Медведев назвал новых вице-премьеров правительства РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев выступил с предложением по обновленному составу российского правительства. Из его выступления перед фракцией "Единой России" следует, что кабинет министров заметно изменится.

Как передает ТАСС, на пост первого вице-премьера Медведев предложил действующего главу министерства финансов Антона Силуанова. Ранее этот пост занимал Игорь Шувалов. СМИ в течение нескольких недель писали, что он покинет правительство.

Должность руководителя аппарата правительства может занять Константин Чуйченко - начальник контрольного управления президента Российской Федерации. Сейчас на этом посту работает Сергей Приходько.

На пост главы минсельхоза, который сейчас возглавляет Александр Ткачев, Медведев предложил действующего полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. В прошлом он уже работал на этом посту, а также возглавлял Воронежскую область. Гордеев в новом правительстве должен получить статус вице-премьера.

На должность вице-премьера, курирующего военно-промышленный комплекс Медведев предложил замминистра обороны Юрия Борисова. В предыдущем составе правительства этот пост занимал Дмитрий Рогозин. Борисов в 2011 году занимал пост первого зампреда военно-промышленной комиссии при правительстве. В ноябре 2012 года при назначении Шойгу главой минобороны Борисов стал его заместителем.

Депутат Наталья Костенко ("Единая Россия"), которая принимала участие во встрече, сообщила, что всего в кабмине будут семь вице-премьеров. Помимо Гордеева это Татьяна Голикова, которая сейчас возглавляет Счетную палату, Юрий Борисов, замминистра обороны, и Максим Акимов, первый заместитель руководителя аппарата правительства. Свои посты должны сохранить Ольга Голодец, Виталий Мутко и Дмитрий Козак. Александра Хлопонина, Юрия Трутнева, Аркадия Дворковича и Дмитрия Рогозина в этом списке не оказалось.

Из слов Медведева следует, что кабмин также ждет перераспределение полномочий. Так, Голодец, которая курировала социальную политику, в правительстве займется вопросами культуры и спорта. Спортом раньше заведовал Виталий Мутко, ему предложат курировать сферу строительства.

В свою очередь, курировать соцполитику и здравоохранение вместо Голодец будет Голикова.

Дмитрий Козак по предложению Медведева может заняться промышленностью и энергетикой - раньше этим занимались Дворкович и Хлопонин.

"Есть еще одна сфера - это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию [вице-премьера] нынешнего заместителя министра обороны Борисова", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.

Кандидатуру самого Медведева внес президент России Владимир Путин, который сегодня после инаугурации вступил в должность в четвертый раз. Глава фракции "Единая России" Сергей Неверов пообещал, что партия поддержит Медведева на заседании 8 мая.