Медведев меняет пресс-секретаря



По словам Чуйченко, бывший пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова ушла с поста на другую работу. Она рассказала, что в течение ближайшей недели будет работать вместе с Осиповым, чтобы ввести его в курс дела.

Отмечается, что Тимакова также поблагодарила Медведева и объяснила свой уход желанием попробовать себя в другой сфере. Речь идет о ВЭБе.