МЧС: в Подмосковье обрушилось здание, под завалами люди

Согласно имеющейся информации, произошло обрушение кровли в производственном здании. Уточняется, что по адресу улица Академика Жукова, дом 2 расположен завод железобетонных изделий.

По словам представителя регионального главка МЧС, в результате произошедшего пострадали три человека. Под завалами могут находиться еще четыре.

Позже представитель экстренных служб Подмосковья проинформировал, что число жертв обрушения производственного здания в Дзержинском достигло трех. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Уточняется, что произошло обрушение кровли в производственном здании по адресу улица Академика Жукова, дом 2. Там расположен завод железобетонных изделий.

По словам источника в экстренных службах, в результате произошедшего погибли три человека.