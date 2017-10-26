McDonald's сменил название в Китае

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's поменяла свое название в Китае, сообщает CNN.

Компания сменила имя на Jingongmen, что переводится как ”золотые арки”. До этого компания компания называлась Maidanglao — китайский перевод английского названия сети McDonald's.

Отмечается, что новый вариант вызвал противоречивую реакцию посетителей.

В 2016 году стало известно, что McDonald's в рамках реструктуризации международных операций может заработать до $3 млрд на продаже бизнеса в Китае и Гонконге.