Матвиенко не нашла логики в размещении миротворцев на границе России и Украины

Инициатива США разместить миротворческий контингент ООН на российско-украинской границе нелогична, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила журналистам в ходе визита в Туркмению, передает Lenta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

”Никакой логики в этом предложении я не вижу”, — сказала она.

По словам Матвиенко, смысл идеи размещения ”голубых касок” ООН в Донбассе в том, чтобы обеспечить безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, контролирующих обстановку на линии соприкосновения сторон. В то же время она допускает, что если наблюдатели будут перемещаться по всей территории конфликта, то их будут сопровождать миротворцы. ”А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что происходит в зоне конфликта”, — добавила спикер Совфеда.

”Те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса и Луганска колючей проволокой или кольцом и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет, не получится”, — заключила Матвиенко.

На том, что миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе, настаивает Госдепартамент США. В Вашингтоне международный контингент рассматривают как ”потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности”.

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совет Безопасности ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ”голубые каски” ООН ”нигде и никогда не размещаются без согласования сторон”.