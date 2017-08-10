”Матильда” получил прокатное удостоверение

Фильм ”Матильда” Алексея Учителя получил прокатное удостоверение, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Сегодня Министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя ”Матильда”, — заявил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

По его словам, ленте присвоена категория ”16+”.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм ”Матильда”.

Также сообщалось, что адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился к прокурору Крыма Олегу Камшилову в связи с ситуацией вокруг трейлера к фильму ”Матильда”.