10.08.2017, 14:01

”Матильда” получил прокатное удостоверение

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Gazeta.ru
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Lemmikloom.ee ja Kinoveeb.ee kinoüritus "Koera elu mõte"
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Фильм ”Матильда” Алексея Учителя получил прокатное удостоверение, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Сегодня Министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя ”Матильда”, — заявил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

По его словам, ленте присвоена категория ”16+”.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм ”Матильда”.

Также сообщалось, что адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился к прокурору Крыма Олегу Камшилову в связи с ситуацией вокруг трейлера к фильму ”Матильда”.

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