Мать пропавшей в Манчестере девочки сообщила, что ее дочь погибла

Мать 15-летней Оливии Кэмпбелл, которая числилась среди пропавших без вести после теракта в Манчестере, сообщила, что ее дочь погибла, сообщает телеканал CNN со ссылкой на публикацию в Facebook.

"Покойся с миром. Мою дорогую замечательную девочку Оливию Кэмпбелл забрали слишком рано. Пой с ангелами и продолжай улыбаться. Мама любит тебя так сильно", — написала в Facebook Шарлотта Кэмпбелл.

Оливия была одной из по меньшей мере восьми человек, пропавших после теракта, передает РИА Новости.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.