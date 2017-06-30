Мать плененного в Донбассе россиянина просит помощи в его освобождении

Мать россиянина Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военнослужащими в Луганской области, обратилась в алтайское отделение партии "Яблоко" с просьбой помочь в освобождении сына. Обращение Светланы Агеевой опубликовала "Новая газета".

По ее словам, сын рассказывал ей, что 18 марта уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области. По словам Агеевой, сын был доволен новой службой и не говорил, что собирается расторгать контракт.

"27 июня ко мне обратились журналисты Би-би-си, и от них я узнала, что мой сын был взят в плен 24 июня на территории Украины", — говорится в письме.

"Прошу оказать содействие в установлении причин, как он оказался там, в условиях содержания в следственных учреждениях Украины, возможности связаться с ним по телефону, интернет и т.д., в освобождении и возвращении домой", — пишет Агеева.

В письме она также указывает, что обращалась в районные и краевой военкоматы, но там ей не дали никаких разъяснений.

Председатель алтайского отделения "Яблока" Александр Гончаренко переслал обращение Светланы Агеевой руководителю фракции "Яблока" в петербургском заксобрании Борису Вишневскому, который в свою очередь обратился к главе минобороны России Сергею Шойгу.

В обращении, которое также публикует "Новая газета", Вишневский просит Шойгу срочно проверить информацию из письма Агеевой.

Во вторник собеседники Русской службы Би-би-си в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сообщили, что в Донбассе попал в плен россиянин Виктор Агеев. Они утверждали, что он служил по контракту в российских вооруженных силах.

По информации источников, 22-летний разведчик попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В российском министерстве обороны на следующий день заявили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года и "никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ". Власти России неоднократно заявляли, что российские военнослужащие не принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.

При этом информацию о том, что Виктор Агеев в марте 2017 года подписал контракт и продолжил службу в Батайске Ростовской области Русской службе Би-би-си подтвердила как мать военнослужащего Светлана Агеева, так и его бывшие сослуживцы и друзья.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занимается, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

О поступлении на контрактную службу Виктор Агеев сообщал также на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе "4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР".