Мать Олега Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать режиссера

Ходатайство Людмилы Сенцовой с просьбой о помиловании украинского режиссера опубликовал сайт радиостанции "Эхо Москвы". Олег Сенцов с 14 мая продолжает голодовку в российской колонии.

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту РФ с просьбой помиловать ее сына. Ходатайство о помиловании в пятницу, 13 июля, было опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой", — говорится в ходатайстве Людмилы Сенцовой. Она просит "проявить милосердие и помиловать" режиссера, "не губить его жизнь и жизнь его близких".

Ранее в июле представители Гражданского форума ЕС-Россия призвали власти РФ освободить продолжающего голодовку в российской колонии режиссера. Представитель Совфеда РФ допустил включение Сенцова в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.