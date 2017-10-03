Массовое убийство в Лас-Вегасе. Что нам известно

Полиция и ФБР пытаются выяснить мотивы убийства 59 человек на концерте музыки кантри в Лас-Вегасе. В результате стрельбы еще 527 человек были ранены.



Этот инцидент стал самым кровопролитным преступлением подобного рода в истории США.

Тем не менее, следствие пока не может ответить на вопрос о том, почему злоумышленник расстрелял людей.



Что произошло?



Вечером в воскресенье 64-летний житель пригорода Лас-Вегаса Стивен Паддок, открыл огонь из автоматической винтовки с 32-го этажа гостиницы Мандалай-Бэй по участникам фестиваля музыки кантри.

Всего на концерте, проходившем рядом с отелем, в тот день было более 20 тысяч зрителей.

По словам некоторых очевидцев, стрельба была чрезвычайно интенсивной. "Обойма за обоймой — пули свистели повсюду", — сказал один из них.



Некоторые свидетели утверждают, что Паддок отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть примерно 1000 патронов.

Другие свидетели случившегося приводят более скромные оценки, но подтверждают, что выстрелов в любом случае было не менее сотни.



"Мы возвращались в отель с обеда и увидели, как к нам в панике бегут люди. Один из них был весь в крови — и стало понятно, что происходит что-то совсем не то. Услышав автоматную очередь, я схватила своего друга за руку и мы побежали в переулки", — рассказала женщина, ставшая свидетелем происшествия.



Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.



Полицейские просили не транслировать в сети и в эфире их перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа.



На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.



После того как на место происшествия приехали полицейские машины, Паддок открыл огонь и по сотрудникам полиции.

По данным полиции, он покончил с собой до того, как полицейские взяли штурмом его номер в отеле.



Как сообщается, ходе стрельбы погибли двое полицейских, которые были не при исполнении служебных обязанностей.



Власти округа Кларк в Неваде, на территории которого находится Лас-Вегас, объявили режим чрезвычайного положения.



По данным Ростуризма, в Лас-Вегасе сейчас находятся около 50 туристов из России. В ведомстве не располагают данными о погибших или раненых россиянах в результате стрельбы.

Чем был вооружен стрелявший?



Полиция обнаружила 23 винтовки в гостиничном номере Паддока, где тот мог жить, по некоторым данным, с 28 сентября. Как он смог пронести в отель такое количество оружия, пока не ясно.



При обыске дома Паддока полиция обнаружила еще около 20 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатку.

Кроме того, там же были обнаружены непонятные электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить.



"Он никогда не был фанатом оружия. То, что ему удалось собрать столько оружия… Где он, черт возьми, взял автоматические винтовки?" — поразился его брат Эрик Паддок.



Штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, известен достаточно мягким законом об обороте оружия. Для покупки и ношения оружия в этом штате не нужна специальная лицензия. Кроме того, закон разрешает продажу автоматического оружия и не ограничивает размер магазина.



Почему Стивен Паддок открыл огонь?



Пока следствию не удается объяснить причины, по которым Паддок пошел на это чудовищное преступление.



Следователи не обнаружили и никаких свидетельств его связи с террористами, несмотря на то, что джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение.



ФБР скептически отнеслось к заявлению ИГ. "Мы на данный момент не обнаружили какой-либо связи с международными террористическими организациями", — говорится в заявлении ведомства.



Некоторые из сотрудников полиции высказывали предположение, что стрелявший был психически болен, однако никаких подтверждений этому не найдено.



Шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо описал Паддока, как озлобившегося человека, который стремился убить как можно больше людей.



"Мы пытаемся раскопать мельчайшие подробности его прошлого, найти хоть какие-то зацепки", — сказал Ломбардо, назвав Стивена Паддока психопатом-одиночкой.



Кем был стрелок?



64-летний Стивен Паддок был пенсионером. До выхода на пенсию он работал бухгалтером.

Паддок был достаточно обеспеченным человеком. По некоторым данным, он жил на деньги, получаемые от сдачи жилья, которым он владел вместе с матерью.

У него была лицензия пилота легкомоторных самолетов, Паддок владел двумя летательными аппаратами, сообщила полиция.

По словам одного из соседей, он был при этом профессиональным игроком и часто посещал казино в Лас-Вегасе.



По информации телеканала Эн-би-си, Паддок недавно совершил несколько транзакций, связанных с игорным бизнесом, на десятки тысяч долларов. Пока не ясно, был это выигрыш или проигрыш, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.



По сведениям полиции, Паддок прежде не был замечен в каких-либо противозаконных поступках, за исключением единичного случая, когда несколько лет назад его задержали за нарушение правил дорожного движения.



Стивен Паддок не служил в армии и не принимал участия в боевых действия.



Брат стрелка Эрик Паддок рассказал, что их отец в течение некоторого времени был в списке самых опасных преступников, находившихся в розыске.



Как говорится в документе от 1969 года, ФБР считало, что отец Паддока планировал ограбление банка, а также был склонен к суициду.

Полиция также искала женщину по имени Мэрилу Данли, с которой видели Стивена Паддока незадолго до преступления, но потом заявила, что та не причастна к стрельбе.

Реакция властей и взаимопомощь



Вскоре после того как стрельба прекратилась, власти округа Кларк объявили, что госпитализированным раненым нужна кровь для переливания. Скоро в соцсетях появились фотографии длинных очередей у донорских центров.



Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" выразил соболезнования родственникам погибших и раненым, назвав стрельбу в Лас-Вегасе ужасной. "Храни вас Господь", — написал Трамп.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также выразила соболезнования жертвам стрельбы и поблагодарила сотрудников служб спасения, которые быстро отреагировали на чудовищное нападение в Лас-Вегасе.



Соболезнования американской администрации в связи с произошедшей трагедией также направил президент России Владимир Путин.



Свою поддержку семьям погибшим и раненым выразили многие звезды шоу-бизнесы: певицы Селин Дион, Мэрайя Керри и многие другие американские знаменитости и журналисты.