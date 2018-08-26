26.08.2018, 22:03

Массовая стрельба во Флориде: несколько погибших

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Lenta.ru
EST 3
Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида. об этом говорится в Twitter-аккаунте офиса шерифа.

”Массовая стрельба в районе Джексонвилл-лэндинг. Не приближайтесь к указанному району, там сейчас небезопасно. Держитесь подальше от перекрытых кварталов. Это также касается СМИ”, — сообщили представители стражей порядка.

Полиция сообщает о ”многочисленных жертвах”, по информации телеканала News4Jax, в результате инцидента погибли не менее четырех человек, еще 11 получили ранения.

Агентство Reuters уточняет, что стрельба началась во время трансляции киберспортивного турнира в одном из ресторанов города.

Tallinn Hockey weekend
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